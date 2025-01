Pizzaiolo ucciso: la mamma, volevo sentire la parola ergastolo

"Una sola parola volevo sentire: ergastolo. E ai ragazzi dico ancora 'deponete le armi'". Lo ha detto Concetta Napoletano, mamma di Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo di 18 anni ucciso nel marzo del 2023 nel corso di una rissa scoppiata sul lungomare di Napoli, dopo la sentenza con la quale la corte di Assise di Napoli ha condannato il principale indagato, il baby boss Francesco Pio Valda, all'ergastolo.

La mamma di Francesco Pio è uscita dall'aula 115 del tribunale di Napoli e tra le lacrime si è rivolta ai presenti mostrando soddisfazione per la sentenza.

"Le mamme non ce la fanno più, abbiamo partorito i nostri figli e qualche balordo ce li ha tolti", ha detto ancora la mamma di Francesco Pio Maimone, che, con il marito Antonio Maimone ha rivolto un ringraziamento all'avvocato Sergio Pisani: "è un angelo", hanno detto. Per l'avvocato della famiglia Maimone, quella emessa oggi "è una sentenza contro la cultura camorristica, un segnale per tutti. Bisogna essere uniti e forti e sperare che questi ragazzi prendano una strada diversa. Quello di Pio è un omicidio di camorra, lo hanno sancito i giudici e questa sentenza dice anche 'ragazzi non seguite questa strada".

"Pregavo tutte le sere affinché avessimo giustizia: ringrazio magistrati, avvocati e polizia per le indagini. Noi siamo persone oneste che lavorano", ha detto, invece, Emanuele Maimone, fratello di Francesco Pio.



