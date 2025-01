Manfredi, bilancio nei tempi giusti,finalmente una città normale

"Il dato più evidente è che Napoli è finalmente una città normale, dove il bilancio viene approvato nei tempi giusti. Se continueremo su questa strada, alla fine della consiliatura potremo dire di aver portato la città fuori dal baratro": così il sindaco Gaetano Manfredi a chiusura del dibattito notturno in Consiglio comunale sul documento contabile.

Manfredi ha sottolineato che i risultati ottenuti con il bilancio sono nell'interesse dell'intera città. Il giudizio positivo della Corte dei Conti sui bilanci precedenti ha scongiurato il rischio di dissesto, "un obiettivo di cui andare orgogliosi. Napoli è la prima città ad aver ridotto il debito in modo significativo, non solo grazie ai trasferimenti del Governo, ma anche attraverso il miglioramento delle attività di riscossione".

Tra i risultati concreti ottenuti, il sindaco ha ricordato il completamento dei lavori alla funicolare di Chiaia, "reso possibile dall'affidabilità dell'ente, un fattore cruciale per garantire servizi essenziali". Gli investimenti cresceranno ulteriormente "grazie a un piano di respiro europeo", in particolare nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture stradali.

Per quanto riguarda le aziende partecipate, il sindaco ha evidenziato che è stata avviata una razionalizzazione organizzativa, mentre il risanamento finanziario dei bilanci è già stato completato. Se la spesa corrente aumenterà, potranno aumentare anche gli investimenti, ma per farlo occorre continuare a combattere l'evasione fiscale e migliorare la riscossione.



