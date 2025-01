Il prefetto di Napoli in visita al convitto "Vittorio Emanuele"

E' una delle istituzioni scolastiche più note della città. Conta una scuola primaria, una secondaria di primo grado e tre di secondo grado (un liceo classico europeo, un liceo scientifico e uno sportivo) e inoltre, gli studenti che frequentano la struttura educativa possono usufruire del servizio da convittori e da semiconvittori. Si tratta del convitto nazionale "Vittorio Emanuele II " di piazza Dante, a Napoli, visitato nella mattinata di oggi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Nel corso della visita, con alcuni rappresentanti della numerosa popolazione scolastica, si è parlato anche del tema della sicurezza in città, ed in particolar modo del centro storico. Ad accogliere il prefetto è stata la dirigente scolastica Silvana Dovere.

L'area nella quale insiste il Convitto è una delle più frequentate del capoluogo nonché un punto di ritrovo di giovani e turisti, specie nel fine settimana e nelle ore serali.

Per contrastare le scorribande di gruppi di giovanissimi che, a bordo di scooter e ciclomotori che, nella zona in questione, mettono a rischio la sicurezza delle persone è stato disposto, in dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto il 20 novembre scorso, il presidio h24 di una pattuglia di militari dell'Esercito Italiano e sono state pianificate mirate azioni di controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine. Il dispositivo messo in campo per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di illegalità nonché dell'incidentalità stradale "sta significativamente contribuendo - viene sottolineato - anche all'aumento della percezione di sicurezza di studenti, turisti e residenti".



