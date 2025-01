Ha estirpato 400 piante di quercia in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico. Un 65enne di Trevico, in provincia di Avellino, è stato denunciato dai carabinieri Forestali per distruzione e deterioramento di bellezze naturali alla Procura di Benevento. Utilizzando un mezzo meccanico, aveva estirpato le piante in un'area boschiva di circa mille metri quadrati. Nei suoi confronti è anche scattata una multa di 300 euro.



