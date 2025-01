Da Asia Napoli e coop sociale 100 coperte a senza fissa dimora

Cento coperte sono state donate da Asia Napoli S.p.A. e dalla cooperativa sociale Ambiente Solidale Onlus in favore dei senza fissa dimora di Napoli. I capi, consegnati all'associazione La Ronda del Cuore, che si occuperà della distribuzione alle comunità di accoglienza e alle persone in strada, sono il frutto delle attività di raccolta differenziata di tessuti e abiti usati nella città di Napoli.

La consegna delle coperte è avvenuta stamane in piazza Garibaldi alla presenza del direttore servizi generali di Asia, Carlo Lupoli, del direttore Risorse Umane, Benino Maddaluno, del presidente della cooperativa sociale Ambiente Solidale, Antonio Capece e del vicepresidente dell'associazione La Ronda del Cuore, Giulio Colella.

Anche quest'anno, grazie al sistema di raccolta differenziata di abiti usati attivo sul territorio, Asia Napoli e Ambiente Solidale, azienda affidataria per la raccolta di tessuti e indumenti, sono riuscite a trasformare oggetti di scarto in una risorsa concreta.

Le coperte, che contribuiranno a scaldare tante persone in difficoltà assistite sul territorio napoletano, rappresentano il risultato di un processo virtuoso che ha unito sostenibilità, innovazione e solidarietà, dimostrando come un'attenta gestione dei rifiuti possa generare valore per tutta la comunità.

"Questa mattina abbiamo compiuto un gesto concreto di solidarietà e sostenibilità, consegnando 100 coperte nuove di zecca all'associazione 'La Ronda del Cuore' - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Vincenzo Santagada -. Queste coperte sono state realizzate grazie al prezioso contributo dei cittadini napoletani che hanno partecipato attivamente alla raccolta differenziata di abiti usati. L'iniziativa odierna rappresenta un esempio virtuoso di come l'impegno nella raccolta differenziata possa trasformarsi in un beneficio tangibile per la comunità, in particolare per coloro che vivono in condizioni di maggiore fragilità. Ringrazio di cuore l'associazione 'La Ronda del Cuore' per l'impegno quotidiano in favore dei senza tetto di Napoli. L'amministrazione comunale è fermamente impegnata a promuovere iniziative di questo tipo, che coniugano la tutela dell'ambiente con l'attenzione al prossimo".

"Questo progetto - sottolinea l'amministratore Unico di Asia, Domenico Ruggiero - rappresenta un esempio tangibile di come le attività di differenziazione nel conferimento dei rifiuti, oltre alle altre attività di riciclaggio dei materiali, possano andare a beneficio della collettività e, in particolare, delle persone in difficoltà. Questa iniziativa in favore delle persone fragili e più bisognose è un ulteriore risultato concreto dell'impegno dei tantissimi napoletani che si impegnano nella raccolta differenziata".

"Solo nel Comune di Napoli, con Asia, Ambiente Solidale raccoglie circa 710.000 kg di rifiuti tessili - spiega Antonio Capece, presidente della Cooperativa Ambiente Solidale - un dato significativo che porta l'attività della cooperativa relativa alla raccolta di indumenti e tessuti sopra la media nazionale".





