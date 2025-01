A Sergio Castellitto il premio L.A. Italia Excellence Award

L'attore e regista Sergio Castellitto riceverà il premio LA Italia Excellence Award lunedì 24 febbraio al Chinese Theater di Hollywood nell'ambito della 20/a edizione di Los Angeles, Italia festival, tradizionale appuntamento del nostro cinema sulla West Coast alla vigilia degli Academy Awards, promosso con il sostegno del ministero della Cultura, Intesa Sanpaolo e del patrocinio di Mimit, APA, Anica e Scabec.

Un riconoscimento importante per un protagonista dell'arte cinematografica italiana, in un anno speciale dopo il ruolo del cardinal Tedesco nel film internazionale Conclave di Edward Berger, candidato a otto Premi Oscar e agli Screen Actor Guilds (i premi del Sindacato Attori Usa) che verranno consegnati domenica 23 febbraio. Una cerimonia alla quale Castellitto parteciperà insieme ai colleghi candidati Ralph Fiennes e Isabella Rossellini e a Stanley Tucci e John Lithgow.

"Siamo felicissimi di omaggiare Sergio, talento poliedrico e completo, un gigante del cinema italiano nel mondo che ha saputo consolidare la propria storia artistica in film che sono nella storia. Castellitto ha spesso interpretato personaggi di altissimo valore morale, civile e storico", dichiara Raffaella de Laurentiis, presidente onoraria di "Los Angeles, Italia", un evento che dal 2006 lavora costantemente per valorizzare i talenti italiani oltreoceano nella settimana più calda dello showbiz globale.

Oltre al premio, a Sergio Castellitto sarà dedicata una retrospettiva con alcune tra le opere che lo hanno portato a essere tra gli interpreti italiani più apprezzati: da L'Ora di Religione di Marco Bellocchio a Dante di Pupi Avati, passando per Il Cattivo Poeta di Gianluca Jodice, Il Più Bel Secolo della Mia Vita di Alessandro Bardani, Enea, diretto da suo figlio Pietro. Senza dimenticare La Bellezza del Somaro da lui anche diretto e la sua opera seconda da regista, Non Ti Muovere, tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Mazzantini e interpretato da Penelope Cruz.

Il nome di Sergio Castellitto si aggiunge al già nutrito cast di LA, Italia 2025 di cui fanno parte anche il maestro Pupi Avati, che presenterà in anteprima Usa il film L'Orto Americano (The American Backyard), l'attrice Isabella Rossellini, con una mini retrospettiva dal titolo Roberto, Ingrid e… Isabella: la Favola Bella dei Rossellini, e tanti altri talenti italiani. Il festival è promosso dall'Istituto Capri nel Mondo.



