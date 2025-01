Venerdì a Napoli l'evento "Nessuna giustizia senza avvocati"

"Nessuna giustizia senza avvocati" è il titolo dell'evento in calendario venerdì prossimo, 31 gennaio, in occasione della giornata dedicata agli "Avvocati in pericolo".

L'appuntamento è alla stazione vesuviana di porta Nolana (ore 12) dove saranno scoperti i pannelli celebrativi in onore di Antonio Metafora, Giorgio Ambrosoli, Fulvio Croce ed Enzo Fragalà, quattro avvocati che hanno perso la vita a causa dell'esercizio della loro professione: un ricordo indelebile di chi ha combattuto per la tutela dei diritti.

Parteciperanno il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio, il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco, il vicepresidente dell'Osservatorio internazionale degli avvocati Francesco Caia, la presidente della Corte d'Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli, il presidente dell'Ordine avvocati di Milano Antonino La Lumia, di Palermo Dario Greco, di Torino Simona Grabbi, l'assessore alla legalità della regione Campania Mario Morcone. Conclusioni affidate al presidente del Foro di Napoli, Carmine Foreste.



