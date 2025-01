Avventura a lieto fine per una ragazzina che dopo aver sbagliato autobus, si è ritrovata sola e senza cellulare in una zona a lei sconosciuta. L'hanno intercettata i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dopo la chiamata di un cittadino al 112. I militari hanno rintracciato i genitori della dodicenne e l'hanno riportata a casa con l'auto di servizio.



