Omicidio a Napoli, vittima già nota alle forze dell'ordine

Un uomo di 33 anni, Antonio Esposito, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco all'interno di un circolo ricreativo in via Carbonara, nel centro storico di Napoli. L'uomo, colpito al fianco sinistro, è stato trasportato da conoscenti nell'ospedale dei Pellegrini e ricoverato in rianimazione, dove è deceduto poco dopo. Indagano i carabinieri della compagnia Stella e della compagnia Centro. Familiari e amici della vittima si sono recati in ospedale dando sfogo al dolore con urla e pianti, ma senza creare problemi al personale sanitario.



