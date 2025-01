Morto sul lavoro a Perugia, domani funerali a Roccapiemonte

Saranno celebrati domani mattina, alle ore 11, presso il Santuario di Materdomini a Nocera Superiore, i funerali di Gabriele Raimondo, il cittadino di Roccapiemonte tragicamente scomparso a soli 33 anni a causa di un tragico incidente mentre stava lavorando in un'azienda a Perugia.

La salma giungerà oggi alle 15:30 al Santuario di Materdomini dall'Ospedale di Perugia. Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, "cogliendo il dispiacere e l'emozione di tutta la popolazione per questa improvvisa e drammatica morte sul lavoro", ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, giovedì 30 gennaio. Sono pertanto sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta e si invitano i cittadini, le istituzioni pubbliche, le scuole, le organizzazioni politiche, sindacali, produttive, culturali e sociali ad esprimere la loro partecipazione osservando un minuto di raccoglimento alle ore 11.



