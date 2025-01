Morto il giornalista Fabio Postiglione, cordoglio a Napoli

"È morto a 44 anni a seguito di un incidente stradale il giornalista Fabio Postiglione. Il Sindacato unitario giornalisti della Campania e l'Ordine dei giornalisti della Campania si stringono forte, in un abbraccio affettuoso, alla moglie Valentina Trifiletti e alla famiglia di Fabio e annunciano iniziative congiunte per ricordarlo". Così in una nota del Sindacato unitario giornalisti Campania. "Ha cominciato la sua carriera con il Roma, prima come collaboratore della cronaca bianca, per poi guadagnarsi l'assunzione e passare alla nera e alla giudiziaria. Tantissime le inchieste e gli scoop realizzati sulla camorra - si sottolinea - Per alcuni di questi ha ricevuto anche pesanti minacce per le quali gli fu attivato un servizio di vigilanza. Nel 2019 per Matera capitale della cultura fu assunto al Corriere del Mezzogiorno per curare le pagine lucane per poi passare, successivamente, alla redazione di Napoli e, infine, è stato assunto al Corriere della Sera a Milano dove ha lavorato all'ufficio centrale dei redattori capo. Nel 2019 al Sugc partecipò, con Sandro Ruotolo e altri colleghi, alla rifondazione dell'Unione cronisti in Campania e ha sempre partecipato alle attività dell'Ordine dei giornalisti". "Cronista attento e appassionato, tifosissimo del Napoli, ha raccontato sempre gli aspetti più complessi e controversi della sua città che ha amato tantissimo, sempre vicino ai colleghi che si avvicinavano alla professione e a quelli piu in difficoltà", conclude la nota.

Cordoglio per la scomparsa di Postiglione è stato espresso dal mondo delle istituzioni e della politica: messaggi di lutto sono arrivati anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e dal governatore campano De Luca.



