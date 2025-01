Minaccia i passanti con una pistola, fermato dai Carabinieri

Aveva una pistola con la quale minacciava i passanti a Forio d'Ischia ma dopo poche ore è stato arrestato dai Carabinieri della della locale stazione, a cui erano arrivate diverse telefonate di automobilisti e residenti allarmati.

L'uomo era stato segnalato nei pressi di un distributore automatico di bevande, in via Provinciale Panza, con l'arma bene in vista a minacciare chi passava nei paraggi.

I militari sono arrivati in pochi istanti sul luogo ma dell'uomo nessuna traccia; dopo aver raccolte e analizzate però le immagini di videosorveglianza registrate in zona, i militari sono riusciti a dare una identità allo sconosciuto.

Lo hanno raggiunto a casa e trovato sia la pistola, rivelatasi a salve ma senza tappo rosso, e quasi 50 grammi di hashish, il tutto nascosto sotto ad un materasso.

A finire in manette un 27enne già noto alle forze dell'ordine: ora si trova in camera di sicurezza, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.



