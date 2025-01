I diritti del minore nelle separazioni,convegno AMI e 'In Oltre'

Venerdì prossimo 31 gennaio, alle ore 15:30, presso l'Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata, si terrà il convegno dal titolo "La genitorialità con pari opportunità: i diritti del minore nelle separazioni", organizzato dall'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) e dall'Associazione forense "In Oltre", con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

L'evento affronterà un tema cruciale nel diritto di famiglia: la tutela dei diritti dei minori nelle separazioni, con un'attenzione particolare alla bigenitorialità e all'affidamento condiviso. Sarà un momento di confronto interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi e genitori, volto a individuare strumenti e pratiche che garantiscano il benessere del minore.

Tra i momenti significativi del programma, verrà letta una testimonianza dello scrittore Maurizio de Giovanni, dal titolo "Giura sulla vita di papà".

Sarà anche presentato il saggio "La strage degli innocenti" di Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell'AMI, a cura di Francesco Alessandrella.

Il Presidente dell'AMI, Gian Ettore Gassani, ha dichiarato: "Ancora una volta l'avvocatura è in prima linea contro la violenza di genere. L'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti ha organizzato tantissimi eventi negli ultimi anni per sensibilizzare l'opinione pubblica e elevare il livello culturale del nostro Paese. Ringrazio l'Ami di Torre Annunziata, nonché la Responsabile della sezione oplontina, l'avvocato Anna Brancaccio, e la Presidente Ami di Napoli, avvocato Valentina de Giovanni, per aver organizzato un evento di straordinario valore formativo." La Presidente della Sezione Distrettuale di Napoli dell'AMI, Valentina de Giovanni, ha concluso: "Con estrema gioia presentiamo la rinnovata sezione territoriale dell'AMI di Torre Annunziata e lo facciamo affrontando un tema di centrale importanza per chi opera nel nostro settore, confrontandoci, in pieno stile AMI, con le altre professionalità per un necessario approccio multidisciplinare. Ringrazio sin da ora la collega Anna Brancaccio per l'impegno profuso e per la collaborazione presente e certamente futura." L'avvocato Anna Brancaccio, neo responsabile dell'AMI del distretto di Torre Annunziata e presidente dell'associazione forense 'In Oltre', ha aggiunto: "La Giornata di Studio e Formazione Professionale, organizzata dall'AMI, si propone di affrontare un tema cruciale: la tutela dei diritti dei minori nelle separazioni. Questo incontro rappresenta un momento di riflessione e confronto interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi e genitori, per individuare strumenti e pratiche che garantiscano il benessere del minore e promuovano una genitorialità responsabile e consapevole." Il programma prevede i saluti istituzionali di Pasquale Damiano, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata; Francesco Abete, Presidente Facente Funzioni del Tribunale di Torre Annunziata; Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell'AMI; ed Elodia Capaldo, Tesoriera dell'Associazione Forense In Oltre.

Seguirà il dibattito con gli interventi di Valentina De Giovanni, Presidente della Sezione Distrettuale di Napoli dell'AMI, sul tema "Affidamento condiviso: dalla legge alla realtà"; Raffaella Cappiello, Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, su "Padri separati e figli: quali diritti"; e Annamaria Ascione, psicologa e psicoterapeuta, che tratterà "L'impatto psicologico delle separazioni sui minori".

Il convegno assegnerà ai partecipanti due crediti formativi per la formazione professionale degli avvocati.



