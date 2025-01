Furti nell'area vesuviana,Cc intercettano auto ma ladri scappano

Da giorni era nel mirino dei carabinieri in quanto 'protagonista' di diversi furti commessi nei comuni dell'area vesuviana. La scorsa notte una pattuglia interecetta la 'Giulietta rossa' ma i ladri sono riusciti a fuggire.

E' in via Leonardo Da Vinci, a Portici, che l'auto è stata individuata. Parte l'inseguimento fino in viale Tiziano, dove un vicolo cieco non avrebbe dato vie d'uscita. La Giulietta interrompe la corsa davanti ad un palazzo, alle spalle dei due malviventi la gazzella si posiziona in modo da sbarrare il passo. ;Ma i due ladri non si arrendono e ingranano la retromarcia proprio mentre uno dei carabinieri scende dall'abitacolo. L'impatto è violentissimo. Il militare riesce a evitare di finire schiacciato tra i due veicoli ma lanciandosi di lato si ferisce un ginocchio. I due malviventi riescono a fuggire e a dileguarsi.

Nell'auto rossa, i carabinieri trovano alcuni attrezzi per lo scasso e due registratori di cassa contenenti denaro contante appena sottratto da altrettanti esercizi commerciali. Le indagini per rintracciare i due uomini continuano.



