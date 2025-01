Accordo Museo di Pietrarsa e Fondazione Dohrn, tariffe agevolate

Rinnovato anche per il 2025 l'accordo di collaborazione tra il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e la Fondazione Dohrn, fondazione senza scopo di lucro che persegue finalità di valorizzazione, promozione e divulgazione delle attività di ricerca svolte dalla Stazione Zoologica di Napoli per contribuire al finanziamento della ricerca scientifica. Il comune intento è quello di proseguire nel percorso, avviato nel 2019, di promozione del patrimonio artistico e delle attività culturali del territorio.

La convenzione, si legge in una nota, prevede tariffe speciali praticate sui biglietti validi per ingressi al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, all'Aquarium e al DaDoM (Museo Darwin-Dohrn), oppure al Turtle Point, (Centro Ricerche Tartarughe Marine - Osservatorio del Golfo di Napoli). Entrare al sito museale della Fondazione FS costerà, grazie all'agevolazione prevista dall'accordo, solo 6 euro, invece di 9. Chi invece visiterà i siti della Fondazione Dohrn, pagherà 5 euro (invece di 7) per accedere al Turtle Point, e solo 7 euro (anziché 10) per la visita all'Aquarium e al DaDoM. Per usufruire della promozione, i biglietti dovranno essere acquistati non oltre i trenta giorni prima della data della visita.

Tariffe speciali anche per le scolaresche, che potranno, nella stessa giornata, visitare sia il Museo di Pietrarsa sia il Turtle Point con un biglietto unico di 6 euro.



