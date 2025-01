Tre milioni per restyling caserma dei carabinieri di Caivano

Nuova vita per la caserma della Compagnia di Caivano dell'Arma dei Carabinieri: la Corte dei Conti ha dato il via libera all'affidamento di tre milioni di euro al ministero dell'Interno, decretato del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.La caserma sarà, dunque, oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, garantendo anche un importante intervento che miri all'efficientamento energetico dell'immobile. A curare i lavori sarà il commissario straordinario, Fabio Ciciliano.

"La manutenzione e l'efficientamento di quella caserma - ha detto Ciciliano - erano previsti nel piano d'intervento della struttura commissariale. Ringrazio, dunque, il Governo Meloni per questo stanziamento che rappresenta un ulteriore segnale di vicinanza alla comunità caivanese. Lavoreremo da subito, insieme all'Arma dei Carabinieri e al Comune di Caivano, per avviare l'intervento sulla caserma, garantendo, ancora una volta, non solo lo sviluppo di una sostenibilità economica ma anche e soprattutto la crescita della sostenibilità sociale".



