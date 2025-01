Salute: la chirurgia napoletana fa scuola in Europa

La chirurgia napoletana fa scuola in Europa: Francesco Corcione, già ordinario della Federico II e oggi a capo della chirurgia oncologica mininvasiva della clinica Mediterranea, presidente emerito della società scientifica italiana di Chirurgia generale, a partire dal 5 febbraio opererà in diretta in collegamento con diciotto centri di eccellenza sparsi in tutto il mondo. Alcuni esempi: l'Ircad Eits di Strasburgo, il più grande centro in Europa per il Training in chirurgia, ma anche con Africa (Ruanda), Cina (Shanghai), Stati Uniti (New York) e India (Nuova Delhi). Da anni Corcione è invitato in tutta Italia e in alcune città estere per eseguire interventi in diretta: "Queste sessioni - spiega - consentono di comprendere in tempo reale le problematiche dell'intervento e i passaggi necessari per superarle".

Durante gli incontri programmati con i 18 centri chirurgici internazionali dalla clinica Mediterranea, Corcione e il suo team trasmetteranno in diretta vari tipi di interventi mininvasivi di alta specializzazione per la chirurgica oncologica del colon, dello stomaco, del surrene e di altri organi interessati dalla disciplina della chirurgia generale. Il tutto seguito da lezioni teoriche sulle stesse patologie.

Intanto proprio Corcione, grazie al supporto operativo di Giuseppe Errico, psicologo e suo collaboratore sin dal 2013 nell'area della progettazione e organizzazione di eventi scientifici, presiede a Napoli venerdì 31 gennaio nell'aula Zannini della Mediterranea in convegno nazionale "La formazione in chirurgia: dall'anatomia alla standardizzazione" dedicato alla centralità della formazione in chirurgia, in cui si parte dalla conoscenza approfondita dell'anatomia umana per approdare alla standardizzazione delle tecniche. Il convegno, che si svolge con il patrocinio tra gli altri dell'Ipers (istituto di psicologia e ricerche sociosanitarie) di cui è responsabile Giuseppe Errico, della fondazione Valetudo, di Agenzia Arcipelago diretta dall'esperta di Ets Angela La Torre e dell'ordine interprovinciale delle 18 professioni sanitarie guidato da Franco Ascolese. Previste anche in questo caso sessioni live, approfondimenti, lezioni frontali, sessioni di studio e discussione con i maggiori chirurghi italiani.





