Progetto PerfeTTO: ponte tra ricerca e impresa per la salute

Si è svolto oggi presso l'IRCCS Pascale di Napoli l'evento Life Science e Trasferimento Tecnologico: Modelli a confronto, nell'ambito del progetto PerfeTTO, finanziato dal Ministero della Salute con 15 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, per una rete di centri di trasferimento tecnologico con 54 partner tra Università, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), centri di ricerca, su tutto il territorio nazionale, orientato a promuovere il trasferimento tecnologico nel settore delle scienze della vita e a favorire la collaborazione tra mondo della ricerca e imprese.

L'incontro, organizzato dall'Irccs Pascale, è stato coordinato dal direttore scientifico dell'Istituto, Alfredo Budillon, che ha evidenziato l'importanza di una stretta collaborazione tra pubblico e privato per accelerare l'innovazione nel campo della salute.

Vincenzo Nigro, presidente del Distretto Tecnologico Campania Bioscience, ha sottolineato quanto sia fondamentale facilitare il trasferimento tecnologico, ponendo in contatto ricercatori e imprese per favorire la nascita di nuove collaborazioni e lo sviluppo di prodotti innovativi; creare un ecosistema dell'innovazione, promuovere la creazione di un ambiente favorevole all'innovazione, facilitando l'accesso a finanziamenti e infrastrutture.

Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino e Coordinatore del progetto PerfeTTO, ha presentato i primi risultati del progetto PerfeTTO che rappresenta un punto di partenza importante per lo sviluppo del settore delle scienze della vita in Italia. E' necessario che le eccellenze della ricerca italiana, tra le prime in Europa, riescano a generare in un circuito virtuoso valore economico attraverso trasferimento tecnologico in collaborazione con il settore privato, come fattore moltiplicatore di risorse da ri-investire in ricerca e sviluppo. Nei prossimi anni, infatti, la rete continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per raggiungere nuovi obiettivi, tra cui l' Ampliamento della rete PerfeTTO a nuovi settori e Regioni e le collaborazioni con altre istituzioni e imprese internazionali.

L'evento ha visto la partecipazione di Graziano Lardo, Direttore Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità del Ministero della Salute, che ha portato i saluti del Direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero della salute, Mara Campitiello, e ha sottolineato l'importanza del trasferimento tecnologico per lo sviluppo del Paese.

Presente anche l'assessore alla Ricerca, Innovazione e startup della Regione Campania, Valeria Fascione, che ha ribadito l'impegno della Regione a sostenere i progetti di trasferimento tecnologico e ha annunciato nuovi finanziamenti a favore delle imprese campane.

Durante l'incontro sono intervenuti anche Amleto D'Agostino, Direttore Generale del Distretto tecnologico Campania Bioscience, e Andrea Paolini, Direttore Generale Fondazione Toscana Life Science, che hanno condiviso le esperienze delle rispettive regioni in merito alla valorizzazione del know-how scientifico e all'offerta dei player industriali.

Il ruolo delle imprese Una tavola rotonda ha visto la partecipazione di rappresentanti di importanti aziende del settore, soce del Distretto Campania Bioscience, tra cui Gaetano Cafiero di Kelyon Srl, Federico Gilblas di Mare Group Spa, Pietro Amoretti di Esaote Spa, Luca Romanello di Riatlas Srl, Davide Rosiello di BioVIIIX Srl e Angela Ferravante di IBSA Farmaceutici Italia Spa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA