Processo ad Alfieri, Comune Capaccio Paestum sarà parte civile

La giunta del Comune di Capaccio Paestum ha deliberato di costituirsi parte civile nel processo a carico di Franco Alfieri, sindaco della città e presidente della Provincia di Salerno (attualmente è stato sospeso dal prefetto di Salerno da entrambi gli incarichi), arrestato nello scorso mese di ottobre con l'accusa di corruzione. La prima udienza del processo (che si svolgerà con rito immediato per sei imputati) è in programma il 4 febbraio dinanzi alla seconda sezione penale del Tribunale di Salerno. L'esecutivo capaccese, pertanto, ha deliberato di costituirsi parte civile nel processo, incaricando l'avvocato Raffaele Carpinelli dell'avvocatura comunale "per la tutela legale degli interessi dell'Amministrazione comunale".





