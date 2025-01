Furti nel Napoletano, due arresti dei Carabinieri

Si sarebbero introdotti in una rivendita di materiale agricolo, portando via diversi attrezzi e subito dopo avrebbero rubato un'autoradio all'interno di un veicolo parcheggiato in strada. A quasi due anni dal duplice furto avvenuto a Vico Equense, è arrivata la svolta, con i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Destinatari un 38enne posto ai domiciliari e raggiunto ad Airola (Benevento) e un 45enne già detenuto per altra causa nel carcere di Poggioreale.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il 17 aprile 2023, sconosciuti, rompendo il vetro di una finestra, si erano introdotti in un'attività commerciale specializzata nella rivendita di attrezzature agricole e avevano portato via materiale per un valore di oltre diecimila euro, oltre ad effetti personali del titolare dell'esercizio, comprese carte di pagamento. Poco dopo, gli stessi avrebbero rubato un'autoradio all'interno di un autoveicolo parcheggiato nelle vicinanze del luogo del primo furto. Le indagini hanno permesso di appurare come i due avrebbero raggiunto con una vettura la zona della costiera. Quest'elemento, per gli investigatori, sarebbe coincidente con quanto emerso in un altro procedimento penale relativo al furto di una bicicletta a pedalata assistita commesso a Sorrento il 16 aprile sempre di due anni fa, per il quale entrambi gli indagati erano stati destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare.



