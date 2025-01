Assalto al treno, la Procura apre fascicolo contro ignoti

Danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, lesioni, porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere. E ancora: tumulti e disordini durante e dopo manifestazioni sportive. Sono le ipotesi di reato, per ora a carico di ignoti, contenute nel fascicolo aperto dalla Procura di Torre Annunziata dopo gli incidenti di domenica sera, quando alla fermata della Circumvesuviana di via Nocera è stato letteralmente preso d'assalto il treno che riportava a Sorrento i tifosi rossoneri che avevano seguito la loro squadra nella vittoriosa trasferta di Torre del Greco contro la Turris (serie C).

Durante questi disordini - che hanno visto diverse persone lanciare contro e dentro il convoglio pietre, sassi, bastoni e altri oggetti, con l'accensione all'interno del treno di fumogeni - sono stati registrati tre feriti, tutti fortunatamente senza conseguenze gravi.

Come ha fatto sapere Eav, i danni economici subiti dall'azienda sono invece stati ingenti: tra diretti e indiretti, sono stati quantificati in circa 200mila euro.

A confermare l'apertura dell'inchiesta è stato il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, raggiunto ai microfoni del Tgr Campania: "Si tratta di reati gravi - ha detto - e di una vicenda allarmante. Le indagini sono in corso ma si preannunciano difficili, perché scontiamo l'assenza di sistemi di videosorveglianza comunali e perché gli autori hanno agito con i volti travisati. Siamo però fiduciosi su un'imminente svolta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA