Tenta truffa ma vittima è carabiniere in congedo, arrestato

Spacciandosi per carabiniere, un campano di 31 anni ha telefonato al numero di casa di una vittima e chiesto una cauzione per 'liberare' un parente che era stato arrestato ma ha fatto male la sua scelta, un ufficiale dei carabinieri in congedo di Aci Castello (Catania) che lo ha fatto arrestare. La vittima insospettita, si è rivolto ai militari della locale Stazione, che hanno capito subito che si trattava di una truffa, lo hanno rassicurato in merito alla figlia ed hanno bloccato un 31enne che si è presentato a casa per avere il denaro.

I carabinieri hanno poi raggiunto a casa il militare in congedo, che ha sempre mantenuto il contatto telefonico con il truffatore, che si è finto preoccupato, trattato il prezzo da pagare e registrato spezzoni della conversazione che ha inoltrato ai carabinieri. I militari si sono appostati nei pressi di casa della vittima e bloccato il 31enne che si è presentato a bordo di una 500 L noleggiata a Pompei (Napoli) per ritirare la 'cauzione', due orologi di valore. Il 31enne è stato arrestato e su disposizione del Gip, che ha convalidato l'atto, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA