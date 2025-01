Il prefetto di Napoli, rassicuro la comunità ebraica

"Credo di poter rassicurare la comunità ebraica. Ora episodi che hanno provocato situazioni negative ci sono sempre stati e probabilmente ci saranno, ma ritengo che le forze di polizia e la magistratura hanno creato le condizioni perché da una parte con la prevenzione e dall'altra con la repressione, si sta facendo un ottimo lavoro".

Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti della comunità ebraica napoletana anche in virtù del recente arresto di un marocchino, sospettato di essere affiliato all'Isis, che, secondo le forze dell'ordine, progettava un possibile attentato contro la comunità ebraica.

"Credo che Napoli respiri davvero quell'aria di accoglienza ma anche di grande apertura che è nella sua tradizione e storia", ha aggiunto di Bari.

"Dobbiamo ritrovare e ricercare gli anticorpi nelle comunità e soprattutto nella nostra Carta costituzionale dove ci sono principi costituzionali che dobbiamo attuare ogni giorno. Questi anticorpi devono nascere dalla volontà di essere una comunità nazionale con un'umanità capace di respirare la gande energia dei nostri padri costituenti. Credo che lì noi abbiamo ogni risposta", ha poi affermato di Bari, in occasione della cerimonia di consegna delle medaglie d'oro alla memoria ai familiari di 24 cittadini dell'area metropolitana di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti. La speciale benemerenza è prevista dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 per rendere omaggio, nel modo più solenne, a quanti, nel corso della lotta alle barbarie nazifasciste, pagarono un tragico prezzo nei lager o asserviti al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. La cerimonia si è svolta al teatro San Carlo di Napoli in occasione della Giornata della Memoria alla presenza di autorità istituzionali e dei rappresentanti della comunità ebraica napoletana. Una cerimonia che è stata arricchita dalla performance del coro delle voci bianche del teatro San Carlo, che ha eseguito diversi brani musicali, e dalla partecipazione di una rappresentanza di studenti.



