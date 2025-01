Manfredi, "Shoah tragedia che ha colpito i valori dell'umanità"

La città di Napoli ha ricordato la Giornata della Memoria con cerimonie che si sono svolte in diversi luoghi con la deposizione di corone in memoria delle vittime napoletane dell'Olocausto. Prima tappa via Luciana Pacifici, al Borgo Orefici, strada intitolata alla vittima più piccola, appena pochi mesi, per poi spostarsi in piazza Borsa dove sono apposte alcune pietre di inciampo.

"Oggi ricordiamo una pagina terribile dell'umanità - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - e testimoniamo la nostra vicinanza alla comunità ebraica e la lotta contro tutte le forme di antisemitismo. In questo momento è fondamentale che ci siano unità e pacificazione e che si lavori tutti insieme per un futuro di pace. C'è il nostro impegno a che i principi della tolleranza e della fratellanza siano alla base della nostra città che è sempre stata accogliente e faremo di tutto perché la comunità ebraica si possa sentire sicura".

Alle cerimonie hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti della comunità ebraica, il rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, esponenti del mondo sindacale e il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha affermato: "Il sangue innocente di Luciana Pacifici sia da monito. Napoli ha dimostrato di avere gli anticorpi e noi vogliamo essere qui per accompagnare questo processo perché il dovere della memoria sia nella coscienza di ognuno per diventare coscienza collettiva".

"Questa è una giornata di ricordo, ma anche di presente e di futuro. Ricordiamo la più grande tragedia della nostra storia, una tragedia che ha colpito i valori fondanti dell'umanità, una tragedia che sembra lontana ma che invece è ancora presente e che può ripetersi", ha poi detto Manfredi nel suo intervento alla cerimonia organizzata dalla Prefettura nel Teatro San Carlo, che ha visto la partecipazione delle scolaresche. "È fondamentale che i giovani ascoltino queste storie - ha affermato - per difendere i valori di pace e tolleranza che sono e devono essere alla base della convivenza civile perché non dobbiamo dimenticare che la Shoah si è alimentata nell'indifferenza e nel sostegno di larga parte della popolazione e dunque, per contrastare simili eventi, è di fondamentale importanza che la società civile sia vigile e presente, perché non basta l'impegno solo delle istituzioni".

Manfredi ha ricordato come la città di Napoli sia "fortemente democratica e nella sua storia ha tanti anticorpi. Tutti dobbiamo impegnarci affinché la storia sia grande guida per il presente e per il futuro. Il nostro pensiero va alle vittime di questa tragedia e alla comunità ebraica".



