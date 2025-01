Elvira 150, Napoli celebra la prima donna regista

(di Francesca De Lucia) In occasione dei 150 anni dalla nascita, Napoli rende omaggio a Elvira Coda Notari, prima regista italiana, autrice di oltre 60 film e di centinaia di corti e documentari girati tra il 1910 e il 1930 nella città dove visse e lavorò, fondando la Dora Film e raccontando l'Italia in America. Per la donna a lungo cancellata dalla storia del cinema, un tributo come questo firmato da Antonella Di Nocera, non era mai stato realizzato: comprende infatti tutte le opere sopravvissute, restaurate e digitalizzate dalla Cineteca Nazionale.

Già tante le adesioni, per il 10 febbraio (ore 20,30), 'compleanno' di Elvira, al Modernissimo, con la proiezione di "È piccerella" (1922): l'attrice Teresa Saponangelo (Elvira nel prossimo documentario di Valerio Ciriaci 'Elvira Notari, oltre il silenzio'), Piera Detassis (Presidente David di Donatello), Maria Coletti (CSC), Titta Fiore (Presidente Film Commission Regione Campania), Cristina Vatielli (autrice del progetto fotografico inserito nel docu), Flavia Amabile ("Elvira", Einaudi), e tante protagoniste del mondo culturale, da Viola Ardone a Valeria Parrella, Lina Sastri. Tutte 'per Elvira'.

Promossa e finanziata dal Comune di Napoli- Cohousing Cinema Napoli, la rassegna, gratuita, è ideata e organizzato da Parallelo 41 con CSI - Cineteca Nazionale in collaborazione con Cineteca di Bologna.

"Elvira Notari, regista anticipatrice dei tempi, ha portato nei suoi lavori un pezzo della nostra città, lo sguardo di un'epoca. Ha lavorato con coraggio e dedizione e ha dedicato la sua vita al cinema. Non possiamo che essere fieri e commossi di portare al grande pubblico la sua eredità artistica, molto apprezzata oltreoceano, osteggiata dalla censura fascista, ma sempre viva e combattiva" nota il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Sono mesi che immagino la festa di compleanno di Elvira, in una sala cinematografica, celebrata finalmente dalla città che con il suo sguardo ha immortalato negli anni Venti. La prima donna - spiega Antonella Di Nocera - che ha raccontato per immagini in movimento le storie del suo tempo. Della sua vasta produzione sopravvivono tre lungometraggi, due brevi documentari e alcuni frammenti, 163 minuti in totale che costituiscono il cuore pulsante della rassegna".

Gli eventi si terranno tra febbraio e aprile 2025, i film saranno proiettati con musica dal vivo. Nata a Salerno, Notari si affermò come autrice e produttrice, prima di essere cancellata per mezzo secolo dalla storia ufficiale del cinema.

Anticipatrice del neorealismo ebbe nel marito Nicola un collaboratore, con lui l'unica foto negli archivi. Le sue donne sono vere e sensuali, le storie passionali. Troverà un nuovo pubblico entusiasta negli Usa, creando un ponte culturale attraverso filmati che gli emigrati chiedevano alla Dora Film per ricordare i luoghi d'origine. Morì dimentica a Cava dei Tirreni nel 1946.



