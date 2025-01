Costa (M5s), regionali? Disponibile ma prima i progetti

"Ho sempre detto che se la progettualità è robusta, fermo restando il mio stile sobrio istituzionalmente e che non faccio a gomitate, la mia disponibilità c'è. Se pensano che io possa interpretare questa capacità di poter essere il soggetto di riferimento per la progettualità, io ci sto ma nasce prima il tavolo dei progetti".

Lo ha detto Sergio Costa, vicepresidente della Camera ed esponente del M5S, in relazione a una sua possibile candidatura alle regionali in Campania.

A margine dell'iniziativa al teatro San Carlo per la Giornata della Memoria, Costa ha aggiunto: "Sicuramente il perimetro da cui partire è quello della coalizione del Comune di Napoli e partire da quel perimetro significa mettere al centro i progetti per il rilancio di una regione in cui tante cose sono state fatte, ma molte altre ancora si devono fare e penso ad esempio alla sanità, ai trasporti, al sistema scolastico, all'ambiente, alle bonifiche e alla sicurezza..Se mettiamo al centro il progetto - ha sottolineato - il nome che ne verrà per questa alleanza chiaramente è a cascata".



