Campania: Costa, De Luca in campo spaccherebbe ala progressista

"Il presidente De Luca è una persona di cui ho stima ed è una persona troppo intelligente per non mettere in conto che la sua eventuale scelta di scendere in campo può spaccare l'alleanza dell'ala progressista a favore della destra e questo sarebbe un gigantesco peccato". Cosi Sergio Costa, vicepresidente della Camera ed esponente del M5S, rispondendo a una domanda sul ruolo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in vista delle prossime regionali.





