Escursionista ferito sul Matese, soccorso dal Cnsas

Si ferisce al piede durante un'escursione sul monte Gallinola, nel massiccio del Matese, e non può proseguire, viene quindi soccorso dagli uomini del Cnsas che lo conducono sul pianoro di Campitello Matese, frazione montana del Comune di San Massimo (Campobasso). Protagonista della disavventura un sessantenne di un gruppo di sette escursionisti campani. Nonostante le avverse condizioni meteo dovute alla scarsa visibilità e al forte vento, gli uomini del Corpo nazionale del soccorso alpino sono riusciti a raggiungere l'escursionista per trasportarlo poi in barella fino alla viabilità ordinaria e da lì al pianoro di Campitello Matese dove è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce Rossa, in presidio nel comprensorio sciistico.



