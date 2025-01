Controlli Cc a San Giorgio a Cremano, nel mirino strade movida

A San Giorgio a Cremano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio a largo raggio: setacciate le strade della movida, identificate 31 persone e controllati 24 veicoli, cinque i mezzi sequestrati.

Durante le operazioni è stato arrestato Raffaele Guarino, 42enne del posto. I militari hanno notato l'uomo durante i controlli in zona movida. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che lo hanno controllato. Perquisito é stato trovato in possesso di una dose di crac e di una dose di cocaina. I carabinieri hanno, poi, effettuato una perquisizione nell'appartamento dove l'uomo sta scontando la misura della detenzione domiciliare. Lì sono stati rinvenuti e sequestrati 16 grammi di hashish. L'arrestato è in attesa di giudizio.



