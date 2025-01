Cade dal tetto di casa mentre pulisce la canna fumaria e muore

È caduto dal tetto della sua abitazione, sul quale era salito per pulire la canna fumaria, e dopo un volo di alcuni metri è morto finendo a terra. La vittima è un poliziotto di S. Agata de' Goti (Benevento), di 53 anni, in servizio a Caserta.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre stava controllando e pulendo la canna fumaria, sarebbe scivolato, perdendo l'equilibrio e finendo nel vuoto. L'impatto con il terreno, dopo un volo di parecchi metri, non gli ha dato scampo.

Inutili i soccorsi del 118.



