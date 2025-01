A Napoli l'Avvocatura ricorda la Storia della Shoah

Si intitola L'Avvocatura Napoletana ricorda la Storia della Shoah" l'evento organizzato in occasione del Giorno della Memoria e a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, col presidente Carmine Foreste, dalla Fondazione dell'Avvocatura Napoletana e della Scuola Forense, col presidente Alfredo Sorge e dalla Fondazione Castel Capuano, col presidente Aldo De Chiara.

L'appuntamento è nella storica Biblioteca De Marsico, in Castel Capuano, presieduta dall'avvocato Luca Zanchini. L'appuntamento è in programma domani.

"È il racconto degli orrori che si verificarono in occasione delle leggi razziali nel nostro Paese - spiega un comunicato - ed è la memoria che verrà consegnata ai giovani della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Napoli perché la custodiscano e la raccontino alle generazioni future. Verrà proiettato il cortometraggio del regista Matteo Notaro "Operazione finale" che racconta la storia del coraggio e dell'ingegno del Consiglio degli Avvocati Napoletani nel non applicare le leggi razziali che escludevano gli avvocati ebrei, nonostante il volere del Duce ed i rigorosi controlli del governo fascista.

Le relazioni del professore di Diritto Pubblico dell'Università di Salerno Marco Galdi, del vice presidente della Comunità Ebraica di Napoli Sandro Temin e del generale Giuseppe Esposito analista geopolitico, saranno moderate dall'avvocato Sergio Longhi, consigliere dell'ordine e segretario della Fondazione dell'Avvocatura partenopea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA