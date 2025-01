Videosorveglianza e droga in casa, 2 arresti a Portici

Anche un impianto di videosorveglianza che inquadrava l'area esterna all'abitazione è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nell'ambito di servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

A Portici gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto di un'unità cinofila antidroga dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno arrestato due napoletani di 39 e 52 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il 39enne, alla vista degli agenti giunti nel cortile di casa per un controllo, avrebbe tentato di disfarsi di un borsello che è subito stato recuperato: all' interno un bilancino di precisione e un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Il 52enne che era con lui nel cortile è stato trovato in possesso di 260 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Successivamente, nei pressi di un muretto, gli agenti hanno trovato un altro borsello con dentro altri sette panetti della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 700 grammi. A quel punto gli agenti hanno esteso il controllo anche all'abitazione del 39enne: lì hanno sequestrato una bustina contenente circa 13 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga, altri 720 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio ed un impianto di videosorveglianza con un monitor che riproduceva le immagini registrate da alcune telecamere che inquadravano l'area esterna.



