Nordio a Napoli, protesta contro il decreto sicurezza

"Questo Paese ancora una volta dimostra di voler fare il forte coi deboli ed il debole coi forti". E' quanto hanno urlato i rappresentanti della Rete napoletana contro il Ddl sicurezza che questa mattina sono giunti nei pressi di Castel Capuano dove è in corso la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario alla presenza, tra gli altri del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

I manifestanti, a distanza dall'antico edificio che fino a qualche anno fa ha ospitato gli uffici giudiziari di Napoli, hanno esposto anche dei cartelli per contestare "le responsabilità sue e del governo Meloni nell'aver riportato a casa, con un volo di stato, un criminale di guerra ricercato con un mandato di cattura della Forte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità".

La protesta, monitorata dalle forze di polizia, si è svolta in modo pacifico.



