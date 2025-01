Movida a Napoli, controllati esercizi commerciali e veicoli

La Polizia Municipale di Napoli è stata impegnata, nelle ultime ore, in un'attività di contrasto alle irregolarità e agli eccessi della movida notturna. Le aree cittadine interessate dai controlli sono quelle dei quartieri San Lorenzo, Chiaia e Fuorigrotta, inoltre, con il supporto di carabinieri e polizia di Stato gli agenti hanno operato in zona Avvocata, controllando in particolare, l'area dei Quartieri Spagnoli e Decumani.

Le attività commerciali controllate sono state 24 con numerose violazioni contestate tra cui la mancanza di scia, l'assenza di licenza per vendita di alcolici, la mancanza di nulla osta per l'impatto acustico, le insegne pubblicitarie abusive, l'occupazione di suolo pubblico abusiva o in difformità dalla concessione. Due attività, già precedentemente oggetto di verifica e chiuse dagli agenti, sono risultate non in attività.

Sul fronte dell'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada, anche in considerazione delle nuove norme introdotte, sono stati controllati 32 veicoli. I sequestri amministrativi sono stati 3, i fermi amministrativi 4, mentre un veicolo è stato sospeso dalla circolazione. Tra le violazioni contestate la circolazione senza copertura assicurativa, senza patente, senza casco nonché la mancanza dei documenti di circolazione al seguito.



