Motta 'sconfitta che fa male, bene primo tempo, non la ripresa'

"Stasera abbiamo giocato un ottimo primo tempo, giocando bene al calcio, siamo riusciti ad abbassare la squadra avevrsarie, mi è piaciuto molto come ha funzionato giocare con la palla a terra. Nella ripresa non siamo più riusciti a giocare palla a terra e uscire e loro prendevano il campo". Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta dopo il ko in casa del Napoli.

"Nella ripresa - spiega Motta - non siamo più riusciti a giocarla bene, ci siamo abbassati e non siamo riusciti a recuperare palla e andare con la stessa qualità del primo tempo.

I motivi sono tanti. Nella ripresa avevo chiesto di fare bene la prima pressione e poi ricompattarsi per poter mantenere il ritmo, ma non siamo stati capaci di farlo contro un Napoli forte, che è alla sesta vittoria di fila qui al Maradona contro la Juventus. Nella ripresa abbiamo pagato anche dal punto di vista fisico contro un Napoli che ha tutta la settimana per prepararsi e nella ripresa è emersa questa differenza tra chi gioca tanto e chi no". "Non ci piace perdere, la sconfitta fa sempre male, dobbiamo saperla trasformare in giornata in cui soffriamo ma questo faccia anche crescere nel reagire subito e rialzarsi, dalla prossima partita contro il Benfica in casa - conclude -, nell'ultimo match del girone di Champions. E la squadra si troverà pronta a fare un altro grande sforzo".





