Docenti scuola dell'obbligo come acceleratori di talenti e idee

La cultura dell'innovazione e delle startup approda nella "Scuola delle Scuole": il network NAStartUp sarà ospite del CE.RI.PE, il Centro di Ricerca Pedagogica specializzato nella formazione per docenti e dirigenti scolastici. L'evento 'ScuolaUp' si terrà il 29 gennaio alle ore 18, nella sede in via Alessandro Scarlatti 150 a Napoli. Per partecipare è necessario compilare il modulo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNUyBlxiTliErJheRkfHhl EL1BKXdX5S7wBQ4itXXrN3ACcw/viewform All'incontro interverrà Armida Filippelli, assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, che sottolinea l'importanza di collegare istruzione e lavoro: "La formazione professionale è la chiave per costruire un sistema educativo che risponda alle esigenze del mercato del lavoro. Iniziative come questa rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra il settore pubblico e privato, dove istituzioni mondo dell'istruzione e della formazione e dei servizi alle imprese lavorano insieme per creare percorsi formativi che preparino i giovani non solo con competenze tecniche, ma anche con una mentalità innovativa e imprenditoriale. La Regione Campania sostiene con forza iniziative che connettono l'istruzione con le opportunità professionali, per generare crescita e valorizzare i talenti del nostro territorio".

Dice Anna Maria Schiano, presidente del CE.RI.PE: "Formare docenti capaci di trasmettere pensiero innovativo e imprenditoriale agli studenti è fondamentale per avvicinare il mondo scolastico alle esigenze della società e del lavoro".

Secondo Antonio Prigiobbo, fondatore di NAStartUp, "grazie al CE.RI.PE possiamo portare il pensiero innovativo nelle scuole, formando docenti che diventino promotori di idee e connettano gli studenti al mondo delle startup". L'evento sarà arricchito da testimonianze e progetti innovativi: Massimiliano Notaro, docente e co-fondatore di LAF School, presenterà come la sua startup supporta le scuole nella gestione del PCTO; Raffaella Porzio, docente dell'ISIS Europa di Pomigliano D'Arco, racconterà il progetto "For You", un'app ideata dagli studenti per i crocieristi; Lucio Parascandolo, Innovation Manager della Fondazione ITS BACT, illustrerà i percorsi formativi per il turismo e i beni culturali; Antonella Ciaramella presenterà un programma regionale dedicato alla social innovation.

A conclusione dell'evento verrà presentato l'inedito Report Edutech 2025 di Giancarlo Donadio, di Pandant, che esplora le opportunità offerte dall'economia delle startup innovative nel campo della formazione in Italia e in Europa.



