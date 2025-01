Triennale e Kiton portano la formazione in mostra a Parigi

Triennale Milano è volata a Parigi insieme al brand Kiton per la seconda tappa della mostra Tailoring school. A journey into education, supportata dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode di Parigi.

L'esposizione allestita negli spazi dell'Istituto Italiano di Cultura era già stata presentata in Triennale Milano in occasione della Milano Fashion Week Uomo del gennaio di un anno fa, e si focalizza sull'integrazione tra formazione e alta artigianalità, partendo dall'esperienza della Scuola di Alta Sartoria fondata nel 2000 da Kiton. Attraverso una serie di video e soprattutto grazie alla presenza del Maestro e degli studenti del corso di formazione, l'esposizione racconta al pubblico i venticinque anni della Scuola e la lunga tradizione sartoriale napoletana.

"Uno degli aspetti su cui da tempo Triennale si focalizza - dice la dg Carla Morogallo - è quello di costruire progetti e suggerire idee che siano utili al percorso formativo dei più giovani, con particolare attenzione ai temi dell'artigianalità.

Nel settore della moda la richiesta di lavori artigiani è molto alta, e riteniamo che questo sia un punto di particolare rilevanza e con ampi margini di sviluppo. L'itineranza a Parigi della mostra sviluppata in collaborazione con Kiton è un esempio di ciò che un'istituzione può fare concretamente per il settore della formazione: stimolare i giovani verso competenze richieste dal settore e suggerire ai brand una possibilità formativa ulteriore".



