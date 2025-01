Pnrr, in corso di esecuzione 449 progetti della Regione

Prosegue il monitoraggio della Cabina di Coordinamento PNRR, istituita in base all'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024 n.19, presso la Prefettura di Napoli, avviato il 28 marzo 2024, teso a supportare gli Enti Locali ed altri Soggetti Attuatori nell'attuazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a titolarità di diverse Amministrazioni Centrali.

Nel corso della seduta tenutasi nella giornata di ieri, è stato esaminato lo stato di avanzamento dei progetti assegnati alla Regione Campania ed afferenti alla Misura M.6 - SALUTE localizzati nell'Area Metropolitana di Napoli.

In particolare, sono in corso di esecuzione 449 progetti che vedono coinvolti, inoltre, in qualità di soggetti attuatori delegati, anche aziende ospedaliere ed aziende sanitarie locali.

Gli interventi che impegnano un investimento totale di 728 milioni di euro, di cui 580 milioni a valere su fondi PNRR sono così suddivisi: - 37 interventi, tesi a realizzare Centrali Operative Territoriali (COT), già conclusi; - 27 progetti riguardanti la realizzazione di "Ospedali di Comunità"; - 88 interventi che riguardano le "Case di Comunità"; - forniture di grandi apparecchiature (risonanze magnetiche, Pet - tac, angiografi, acceleratori lineari, mammografi ed altro), che consentiranno, inoltre, una sensibile riduzione delle liste di attesa ed il miglioramento degli indicatori LEA; - interventi tesi alla realizzazione del c.d. progetto "Ospedale Sicuro" ovvero lavori di adeguamento sismico degli edifici che ospitano le strutture sanitarie; - implementazione dei posti letto nelle terapie intensive; - interventi di digitalizzazione tra cui, in particolare, implementazione informatica dei sistemi e diffusione del "Fascicolo Sanitario Elettronico".

La seduta si è conclusa registrando, per oltre il 70% dei progetti esaminati, il positivo stato di avanzamento degli interventi, la cui realizzazione avverrà nel rispetto delle tempistiche dettate dal cronoprogramma europeo.



