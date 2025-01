Nutraceutica di qualità, passi per arrivare a formula innovativa

Ricerca scientifica e medicina a confronto sul ruolo dell'innovazione e della sostenibilità nello sviluppo di integratori alimentari, nutraceutici e dispositivi medici.

Presso la sala conferenze del Savoy Hotel & Spa di Paestum, docenti universitari, ricercatori ed esperti di medicina e farmacia si sono confrontati con l'obiettivo di esplorare come la qualità del nutraceutico possa essere garantita attraverso test pre-clinici, clinici e processi innovativi.

Al convegno, organizzato nell'ambito della convention annuale da AnvestHealth Spa SB, e moderato da Gianni Luccheo (R&D Manager), hanno partecipato, insieme ai ricercatori di AnvestResearch, il prof. Pasquale del Gaudio dell'Università di Salerno e il prof. Giancarlo Tenore della Federico II.

A seguire, un intervento della prof. Clara Bassano (docente Unisa e direttore scientifico dell'Osservatorio sui Parchi e le aree protette del Mezzogiorno) sul valore del binomio salute-tutela ambientale.

"I cambiamenti multifattoriali che minacciano la salute mondiale - il commento di Ernesto Alfieri - richiedono un approccio strategico e mirato fin dalla fase di testing, fondamentale ai fini della sicurezza dei prodotti naturali impiegati per il trattamento delle patologie e per una stima delloro valore qualitativo".

Sviluppare soluzioni nutraceutiche e farmaci richiede conoscenza, risorse umane e tecnologiche, componenti di un processo virtuoso, in cui è indispensabile la cooperazione tra imprese ed università. "Gli studi preclinici -ha aggiunto Pasquale Del Gaudio, docente del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno - forniscono informazioni sui meccanismi d'azione, sulla loro efficacia e sugli eventuali effetti. Essi passano da percorsi strutturati, gestiti da figure impegnate costantemente in attività richiedenti attenzione, professionalità e competenza. La nostra esperienza con Anvest è virtuosa in quanto strutturata su progetti di ricerca condivisi che vedono ancora oggi protagonisti ricercatori e studenti attivi presso laboratori universitari del dipartimento Farmacia.

Questa cooperazione ha già prodotto soluzioni innovative come ad esempio la Flogomicina, tecnologia brevettata sulla disgregazione del biofilm".

"I percorsi di sperimentazione pre-clinica - spiega il prof.

Gian Carlo Tenore, docente di Chimica degli Alimenti dell'Università Federico II - sono per loro natura complessi. È frequente ad esempio la necessità di ripetere la sperimentazione su una formula diversa rispetta a quella di partenza. Tempo e confronto continuo sono fondamentali, ma il valore degli studi può andare oltre il singolo progetto di ricerca. Alcuni dei test valutati in fase pre-clinica, sono trasferibili concettualmente a processi fisiologici e gettano i presupposti per futuri studi clinici".

La salute di ogni individuo e dell'ecosistema in cui viviamo è strettamente collegata. Cultrice di questo concetto definito "Onehealth" è la prof. Clara Bassano, docente del Dipartimento Farmacia dell'Università di Salerno e Direttore scientifico dell'OPM.

Nel corso dei lavori, AnvestHealth Spa SB, rappresentata dall'AD Alessandro Sacrestano, ha presentato il piano di investimenti e azioni benefit 2025. "Sarà un anno - ha detto - caratterizzato da nuovi progetti di ricerca, dallo sviluppo del mercato estero e da un paralleloimpegno sociale in sinergia con fondazioni ed associazioni benefiche. Innovazione, sviluppo economico e solidarietà camminano di pari passo".



