Napoli senza Olivera, ma attacco pronto per la Juve

Senza Buongiorno, ma anche senza Olivera. Salgono a due gli assenti della difesa del Napoli per il match di domani contro la Juventus. Quella riguardante il terzino sinistro uruguayano è la pessima notizia di oggi per il tecnico Antonio Conte: Olivera si è infortunato nell'allenamento di ieri e oggi, dopo esami clinici, risulta che ha una "lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra", scrive il club azzurro.

Dunque, Olivera in riabilitazione e nuovo problema per la difesa azzurra che domani schiererà probabilmente Spinazzola titolare sulla fascia sinistra, con Juan Jesus, Rahmani e Di Lorenzo. Per la Juventus è una tentazione in più per aggredire la difesa del Napoli in un match che però parte con gli azzurri freschi e - come ha detto Conte - ben determinati ad essere i primi a battere i bianconeri in questo campionato.

Il resto della formazione di Conte resta uguale, con il tris di centrocampo McTominay, Lobotka, Anguissa e il tris d'attacco Politano, Lukaku e Neres. E' un Napoli che va forte e che non sembra avere nessuna intenzione di mollare il posto di capolista che dura dalla sesta giornata di campionato.

Da quando il gruppo azzurro ha salutato Kvaratskhelia, che ha giocato l'ultimo match contro il Venezia, la squadra ha vinto le tre partite contro Fiorentina, Verona e Atalanta, segnando 7 gol e subendone solo 2, in casa dei bergamaschi. La squadra funziona, con i tanti davanti che si dividono idee, assist e gol: nelle ultime tre gare due gol a testa di Lukaku e di McTominay, un gol per Politano e per Neres, oltre alla rete di Anguissa. Il Maradona, strapieno già da giorni, è pronto a dare un sostegno in più. Il conto delle reti tra le due squadre è praticamente uguale, con gli azzurri che hanno segnato 35 gol subendone 14, mentre i bianconeri ne hanno fatti 34 subendone 17. Ma la differenza è tra le 16 vittorie del Napoli e le solo 8 della Juventus, con una distanza di 13 punti. Che Conte domani vuole allungare.

Sul fronte del mercato, infine, il Napoli - che continua a cercare l'erede di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra e sembra ormai essersi allontanato da Garnacho - sembra vicino all'acquisto di Adeyemi dal Borussia Dortmund. I due club starebbero per chiudere una trattativa che potrebbe vedere l'arrivo di Adeyemi in azzurro per circa 40 milioni di euro.





