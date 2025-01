Maurizio Battista, comicità romana a Un'Estate da Belvedere

Ci sarà anche la comicità di Maurizio Battista alla decima edizione di "Un'Estate da Belvedere". L'artista romano sarà in scena giovedì 10 luglio al Belvedere di San Leucio, a Caserta, col suo divertente "Summer Tour".

Lo spettacolo - prodotto da Fabio Censi - rientra nell'ampio cartellone di eventi del festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e punti vendita autorizzati.

Con questo "Summer Tour", Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio irriverente e dissacrante, con la sua tipica autoironia. Comico, conduttore televisivo, cabarettista, attore e regista: Maurizio Battista è questo e molto altro! La sua comicità si incentra sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità oltre che per la capacità di scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti.

Tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all'insegna della comicità, Battista porta in scena al Belvedere di San Leucio uno spettacolo pieno di verve e di risate. Un vero e proprio viaggio nel suo mondo, tra storie di vita quotidiana e riflessioni esilaranti.



