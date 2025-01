Manfredi, nei prossimi giorni riaprirà la funicolare di Chiaia

"La Funicolare di Chiaia, totalmente rinnovata e modernizzata, ha ricevuto il Nulla Osta Tecnico dal Ministero dei Trasporti e quindi, dopo il necessario pre-esercizio, potrà aprire all'utenza nei prossimi giorni.

Oltre a maggiori standard di sicurezza, la capienza è aumentata del 20%: potrà portare 250 viaggiatori contemporaneamente in ciascuna direzione". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

"Inoltre - ha aggiunto - Anm ha chiuso un importante accordo con le organizzazioni sindacali per la riorganizzazione complessiva del servizio delle funicolari cittadine stabilendo il prolungamento degli orari serali fino alle 2 di notte il venerdì e il sabato e fino alle 00.30 di domenica, sia per Chiaia che per la Centrale; mentre di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì almeno una delle due chiuderà alle 00.30. È prevista la frequenza di ogni 10 minuti per tutte le 4 funicolari. Tutto ciò consentirà agli utenti di favorire la mobilità cittadina e di poter evitare sempre di più l'uso dell'auto. Ringrazio per l'accordo sottoscritto l'azienda, i lavoratori e le forze sindacali per lo sforzo comune".



