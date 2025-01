Fico, regionali Campania? Non ci sono nomi sul tavolo

"Non vorrei deludere nessuno ma in questo momento non c'è alcun nome sul tavolo. La cosa più importante oggi è costruire una coalizione larga che batterà la destra in Regione Campania, una coalizione progressista, riformista, civica e che deve parlare e discutere di una visione programmatica della Regione Campania con temi importantissimi come la sanità pubblica, il trasporto pubblico, l'ambiente e il lavoro". Lo ha detto Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del M5s, rispondendo a una domanda su una sua possibile candidatura alle regionali in Campania.

"Oggi parlare di nomi è inutile - ha aggiunto - non esiste il mio nome come non ne esistono altri. Bisogna lavorare sulla coalizione che è l'elemento più importante". Una colazione che ha sottolineato Fico deve partire da quella che nel 2021 ha conquistato il Comune di Napoli: "Noi abbiamo una coalizione al Comune di Napoli con il nostro sindaco Manfredi e oggi non solo amministriamo Napoli ma è stato raggiunto anche un altro grande obiettivo politico con l'elezione di Manfredi alla presidenza dell'Anci. Significa che il nostro modello di lavoro e di coalizione sta dando i suoi frutti e noi vogliamo rafforzarlo e ampliarlo per la Regione Campania". E alla domanda sul ruolo del presidente De Luca, Fico ha risposto: "Partiamo dalla coalizione del Comune di Napoli e poi i partiti vedranno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA