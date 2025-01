Deposito illegale rifiuti, denunciato imprenditore

Gestione illecita dei rifiuti: imprenditore denunciato nel Napoletano. È accaduto a Caivano, dove i carabinieri del nucleo forestale di Napoli, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione degli illeciti ambientali, edilizi e legati al ciclo dei rifiuti urbani e speciali relativo ai controlli nell'area della Terra dei fuochi.

Secondo gli investigatori, il legale rappresentante di una società che si occupa proprio della gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e della realizzazione di compost avrebbe abbandonato in un fondo agricolo scarti provenienti dal compost privi delle caratteristiche commerciali necessarie per il successivo utilizzo in agricoltura, causando pericolo per la compromissione del suolo e del sottosuolo. Sarebbe stato riscontrato anche il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto i rifiuti organici venivano depositati su un piazzale non autorizzato, causando forti esalazioni inquinanti per la popolazione circostante. Al termine degli accertamenti, il fondo è stato sottoposto a sequestro penale.



