Comitati per diritto alla casa chiedono incontro con Manfredi

"Basta sgomberi, casa per tutti e tutte". E' lo striscione che i cittadini aderenti ai Comitati per il diritto alla casa hanno affisso sul fondo della sala consiliare in occasione dell'incontro promosso dal M5s sul tema della turistificazione, il diritto all'abitare e le prospettive future". Contemporaneamente, alcuni hanno gridato "Mai più senza casa".

I cittadini chiedono un incontro urgente con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, anche in vista degli sgomberi già programmati. I rappresentanti del comitato hanno accusato l'amministrazione di non avere tra le sue priorità le politiche della casa ed hanno riferito che la città di Napoli ha la percentuale di persone in affitto più alta in Italia e che per il proliferare dei b&b rischia di perdere la popolazione del centro storico. I Comitati chiedono che gli sgomberi vengano bloccati "in assenza di alternative".

Alle richieste dei Comitati ha risposto l'assessore al Turismo, Teresa Armato, che ha affermato: "Il sindaco non si è mai sottratto ad alcun dibattito e confronto e sarà mia cura chiedergli che sia fissato questo incontro. Sono sicura che il Comune, sebbene abbia meno poteri su questo tema rispetto ad altri livelli istituzionali, metterà in campo tutte le politiche necessarie per contemperare gli interessi della città, l'interesse del diritto alla casa e del comparto del turismo che deve essere considerato come un'opportunità di crescita. Ritengo sia sbagliato mettere in contrasto le due esigenze".

Il consigliere comunale del M5s, Ciro Borriello, ha preso l'impegno, dopo aver parlato con il sindaco Manfredi, a che l'incontro possa essere fissato entro la prima metà di febbraio.

Intanto l'amministrazione ha chiesto ai Comitati di redigere un documento in cui si esplicitino tutte le situazioni e le relative criticità.



