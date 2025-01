Calcio: Napoli all'assalto di Adeyemi del Borussia Dortmund

Il Napoli si avvicina all'acquisto di Adeyemi dal Borussia Dortmund. E' quanto emerge nelle ultime ore, con il club azzurro che continua a cercare l'erede di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra e sembra ormai essersi allontanato da Garnacho.

L'esterno argentino del Manchester United resta valutato sui 70 milioni e il club britannico ha aperto una nuova trattativa con il Chelsea che sarebbe disposto ad avvicinarsi alla cifra, mentre il Napli non va oltre i 50 milioni.

Ma il club azzurro ora ha spostato la propria trattativa per l'esterno sinistro su Karim David Adeyemi, 23nne tedesco di origine nigeriana, che il Dortmund ha deciso di mettere sul mercato in una stagione difficile e che ha visto l'attaccante saltare diverse partite per un infortunio muscolare, prima di rientrare nelle ultime gare. I due club starebbero per chiudere una trattativa che potrebbe vedere l'arrivo di Adeyemi in azzurro per circa 40 milioni di euro nell'ultima settimana di mercato invernale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA