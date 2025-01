Adelante, la nuova stagione di Körper nel segno di Cimmino

Vamos Adelante! Così avrebbe detto Gennaro Cimmino e nel segno del suo fondatore riparte Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza, l'unico in Campania, che domenica 26 gennaio apre la stagione 2025 con "Cry Violet", performance e coreografia di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, composizione sonora di Teho Teardo. E Adelante è anche il tema di un ricchissimo cartellone di 30 spettacoli, fino a dicembre 2025, nella dimora di SpazioKörper, il teatro del Centro in Via Vannella Gaetani, con due ospitalità autunnali al Teatro Nuovo e Sala Assoli di Napoli. Il percorso è quello iniziato da Cimmino, scomparso prematuramente lo scorso novembre, un nuovo viaggio che apre sempre più le porte all'internazionale, conservando lo sguardo sulla giovane danza d'autore e mettendo in luce le realtà artistiche italiane. Si parte quindi con "Cry Violet": i danni provocati dall'uomo, i fenomeni di greenwashing - termine entrato nel vocabolario contemporaneo per indicare strategie di marketing per l'occultamento di pratiche aziendali antiecologiche - sono il tema sotteso alla gestualità della performance, che ritrae espressioni di dolore e vergogna ispirate all'iconografia del peccato originale.

Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, con sede a Berlino e Torino, lavorano in duo dal 2008. La loro ricerca artistica intreccia danza, performance e arte visiva. Approfondendo temi legati al connubio storico tra comunicazione, violenza e potere, attingono a immaginari antichi, creando figure o immagini ibride tra storia e contemporaneità.

Nel 2025 lo SpazioKörper proporrà molti artisti internazionali tra i quali Ambra Senatore, direttrice del CCN (Centro Coreografico Nazionale) di Nantes (FR); Akira Yoshida dalla Spagna - danzatore e performer freelance già impegnato in produzioni internazionali come interprete per Peeping Tom,; IgorXMoreno - Moreno Solinas e Igor Urzelai , artisti affiliati di The Place (Londra); Emilio Calcagno, già danzatore per Balletto Preljocaj, Direttore di Danza presso l'Opera del Grand Avignone.

Tra i nomi nazionali di spicco anche Carlo Massari, che porta a Napoli la sua Anna Cappelli per la prima volta; Luna Cenere con "Mercurio"; la Compagnia Virgilio Sieni con "Satiri"; Michele di Stefano - Leone d'Argento per la Danza - a giugno ospite con "Sfera"; Compagnia Abbondanza/Bertoni, ospite durante la settimana al Teatro Nuovo con gli ultimi lavori "Viro" e "Femina"; Roberto Castello.

SpazioKörper, 99 posti, è unico teatro della e per la danza del territorio. Nel 2024, 3 produzioni Körper sono state selezionate per la NID di Vicenza e "Stuporosa", di Francesco Marilungo, ha vinto il premio UBU come miglior spettacolo di danza.



