Alle 5,30 di questa mattina i Carabinieri sono intervenuti in piazza Capuana, a Napoli, per una persona ferita. Sul posto un 38enne originario della Guinea accoltellato all'addome. La vittima è stata trasferita da personale del 118 nell'ospedale Vecchio Pellegrini.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l'intera vicenda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA