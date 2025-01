Spaccio nella movida di piazza Bellini, arrestato pusher

Spaccio nella movida di piazza Bellini: un uomo di 31 anni di origini gambiane e con precedenti specifici è stato arrestato dai carabinieri.

Nella tarda serata di ieri i militari del nucleo operativo, in boghese si sono 'confusi' tra gli avventori dei locali notturni ed hanno individuato Fabakary Touray mentre cedeva 5 dosi di hashish a due clienti diversi.Il 31enne si è opposto con violenza all'arresto: era in possesso di altre 16 dosi della stessa sostanza e 250 euro provento di spaccio. Il pusher è in camera di sicurezza, in attesa di giudizio; i due assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.



