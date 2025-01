Sbanda e finisce in una scarpata, ricoverato in ospedale

Dopo aver sbandato è finito con l'auto in una scarpata. Un 32enne di Atripalda, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell'incidente avvenuto un'ora dopo la mezzanotte in contrada Giacchi mentre percorreva una strada comunale. L'uomo è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco che lo hanno poi affidato ai sanitari del 118. Per recuperare l'auto è stato necessario l'intervento di un'autogru.





